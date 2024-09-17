Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin Enerji Dönüşümünde Yeni Hedefler ve Yatırımlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz altyapısına yaptığı yatırımlarla birlikte enerji tedarik portföyünü esnek uzun vadeli sözleşmelere dönüştürdüklerini açıkladı. Bakan, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarma hedefini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de doğal gaz altyapısına, yer altı depolarına ve gazlaştırma ünitelerine büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Şimdi tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor. Bu nedenle bu pazarda büyük bir fark yaratıyor ve bu altyapı yatırımlarıyla pazara daha rekabetçi çözümler getiriyoruz." dedi.

Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Türkiye'nin enerji sektöründe karşılaştığı 3 zorluktan bahseden Bayraktar, bunlardan ilkinin, ülkede evlerden sanayiye enerji talebinin artması olduğunu söyledi.

Bayraktar, ülkede birincil enerjinin 3'te 2'sinin ithalat kaynaklı olduğuna işaret ederek, bu sebeple Türkiye'nin enerjide ithalata bağımlı olduğunu dile getirdi.

Ülkenin enerji dönüşümü yolculuğuna değinen Bayraktar, Türkiye'nin karbon nötr ekonomi olmak istediğine dikkati çekti.

Bayraktar, bu 3 zorluğun üstesinden gelmek üzere politika geliştirdiklerini belirterek, "Küresel talebi karşılamak, bağımlılığı azaltmak ve enerji dönüşümü yolculuğunu ele almak için politika geliştiriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yönden gelen alternatif enerji çözümüne veya kaynağına hayır diyemeyeceğimiz bir konumdayız." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarma hedefi

Bu kapsamda, uzun vadeli ve iddialı bir program geliştirdiklerini söyleyen Bayraktar, 2020'de Karadeniz gaz sahasını tespit ettiklerini anımsattı.

Bayraktar, böylelikle 4 yıldan kısa sürede 2,6 milyon haneye doğal gaz tedarik edildiğine dikkati çekerek, bu sayıyı artırmak için büyük potansiyel olduğunu dile getirdi.

Enerji alanında yapılan diğer çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları söyledi:

"Aynı zamanda gaz altyapımıza, yer altı depolarına, gazlaştırma ünitelerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Gazlaştırma kapasitemizi neredeyse 5 katına çıkardık ve şimdi tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor. Bu nedenle bu pazarda büyük bir fark yaratıyor ve bu altyapı yatırımıyla pazara daha rekabetçi çözümler getiriyoruz."

Bayraktar, 2035 yılında Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarmak istedikleri iddialı bir programları olduğunu belirterek, nükleer enerjiye verdikleri önemi vurguladı.

Geliştirdikleri tüm politikaların "360 derece bakış" gerektirdiğini dile getiren Bayraktar, kritik minerallerin keşfi, güneş panellerinin üretimi, yeni teknolojiler, dijitalleşme, iletim şebekesinin kapasitesini artırma, şebekeyi komşu pazarlara entegre etme gibi konuların önemine işaret etti.

"Avrupa'nın arz güvenliğinde önemli bir rol oynuyoruz"

Bayraktar, enerji alanında Orta Doğu'dan Avrupa'ya çeşitli işbirliklerine değinerek, Türkiye'nin Avrupa'nın arz güvenliğinde önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

Doğal gazın sadece Türkiye için değil bölge için de oldukça önemli olduğunu belirten Bayraktar, "Kendi gazımızı üretmeye başladık ama aynı zamanda boru hatları ile uluslararası projelere ve yeniden gazlaştırma kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yaptık. Şimdi ihtiyacımızdan fazlasını getirebiliyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin, 50 milyar metreküple Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarı olduğuna işaret ederek, altyapıyla, komşu ülkelerle ve dünyanın diğer bölgelerinden güvenilir tedarikçilerle, neredeyse 75 milyar metreküp gazı Türk pazarına getirebileceklerini kaydetti.

Oluşacak fazladan 25 milyar metreküpü Avrupa pazarlarına ihraç edebileceklerini söyleyen Bayraktar, üretici, taşıyıcı ve tüketici ülkeler arasında doğru denge kurulursa uzun vadeli ve başarılı bir işbirliği sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Alparslan Bayraktar Teknoloji Politika Türkiye Ekonomi Enerji Çevre

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });