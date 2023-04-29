Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü dün açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

ADANA - Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle açılışına katıldığı 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Köprüde gün boyu yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli ilk olarak 2016 yılında atıldı. Proje, 2019 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde, "yapacak ekonomik gücümüz yok" denilerek durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'da 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına başlanıldı.

Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayıp kentin trafik yükünü rahatlatacak olan 1669 metre uzunluğa sahip köprünün açılışı ise dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle açılışına katıldığı 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam 20.00 itibariyle araç geçişleri başladı.

Gün boyu yoğunluk oluştu

Köprünün açılışının ardından köprüde yoğunlukta oluştu. Bugün Adana'da binlerce vatandaş köprüyü kullandı. Köprüyü kullanan Şükran Kaya, "Geçen ay ki yoğunlukla şimdi ki bir mi? Çok iyi oldu bu köprü. Yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.

Cumali Kodaman ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu belediye başkanı yapamadı ama gurur duyuyorum Adanalı olarak" diye konuştu.