Türkiye'nin En Kapsamlı Karma Ticaret Fuarı 'Müsiad Expo 2022', Kasım Ayında Tüyap İstanbul'da Yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, karma ticaret fuarı "MÜSİAD EXPO 2022" 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan ve 4 gün boyunca kıtalar arası ticaret bağı kuracak karma ticaret fuarı "MÜSİAD EXPO 2022" ile uluslararası ticaretin kalbinin İstanbul'da atacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, MÜSİAD'ın 32 yıllık tarihi boyunca her 2 yılda bir düzenlenen fuar, 2020 yılında Avrupa, Asya- Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkeleri başta olmak üzere 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi ve 50 ülkeden 400 alım heyetine ev sahipliği yaptı. MÜSİAD EXPO 2022, oluşturduğu fırsatlarla bu yıl da küresel ticaretin merkezi olmayı hedefliyor.

Fuar eş zamanlı olarak Uluslararası İş Forumu, ikili iş görüşmeleri, teknoloji panelleri ve birçok etkinliğe de imza atacak. Aynı zamanda MÜSİAD EXPO 2022'ye yurt dışından bakanların, milletvekillerinin, üst düzey bürokratların, valilerin, belediye başkanlarının, oda ve borsa başkanlarının, yabancı alım heyetlerinin, basın mensuplarının ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımı bekleniyor.

MAHMUT ASMALI: AMACIMIZ, İŞ İNSANLARINI TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURMAK

Ekonomik büyümenin anahtarının üretimden geçtiğini dile getiren MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bu anahtarın dişlerini ise sanayi ve turizm gibi birçok alanda rekorlarla dönen çarklar oluşturuyor. Biz de 24 sektörün en önemli oyuncularını 4 gün boyunca İstanbul'da bir araya getireceğiz. Amacımız, ülkemizin her şehrinden ve dünyanın farklı bölgelerinden iş insanlarını tek çatı altında buluşturarak dünyanın ekonomisini konuşmak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğrudan katkı sunmak. Farklı alanlardaki yeniliklerin de ziyaretçilerle buluşacağı organizasyon ile uluslararası ticaretin kalbi MÜSİAD EXPO 2022'de atacak" dedi.

"KITALAR ARASI TİCARET AĞI KURULACAK"

MÜSİAD EXPO 2022'de kıtalar arası bir ticaret ağının da kurulacağını vurgulayan Asmalı, "Fuar kapsamında katılımcılar, sergilenecek ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere, birçok kıtadan gelen ziyaretçilere gösterebilme imkanı yakalayacak. Etkinlik bu anlamıyla yeni iş fırsatlarını da ortaya çıkarırken Türkiye'nin dünyanın üretim üssü olacak potansiyel ihracat ilişkilerinin kurulmasına da olumlu katkılar sunacak. Aynı zamanda gerçekleşecek ikili iş görüşmeleri ise ticari ilişkilerin rotasını İstanbul'a çevirecek" bilgilerini paylaştı.