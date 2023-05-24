Türkiye'nin 'En İyi Yönetilen Şirketleri' belli oldu

Deloitte Private tarafından 45 ülkede uygulanan "En İyi Yönetilen Şirketler" programı 2022 yılı Türkiye kazananları açıklandı.

Deloitte Private tarafından 45 ülkede uygulanan "En İyi Yönetilen Şirketler" programı 2022 yılı Türkiye kazananları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte Private tarafından Türkiye'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "En İyi Yönetilen Şirketler" programı kapsamında ödül kazanan şirketler açıklandı.

Dünya genelinde 45 ülkede uygulanan program kapsamında yıllık 70 milyon TL'nin üzerinde ciroya sahip, en az beş yıl önce kurulmuş, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türk vatandaşlarında olup Türkiye'de kurulu ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirildi.

Deloitte koçları tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı incelemeler sonrasında finale kalan şirketler bağımsız jüri tarafından değerlendirildi.

Aksoy Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Batu Aksoy, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Koç Üniversitesi Rektörü Metin Sitti ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'dan oluşan jüri, aday şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta inceledi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Borusan CAT, Norm Holding, Yeşilova Holding ve ABC Deterjan "En İyi Yönetilen Şirketler" ödülüne layık görüldü.

Yerli şirketlere rehberlik

Deloitte Private Lideri Özgür Öney, Türkiye'de dördüncü kez gerçekleştirilen bu program ile şirketlerin iyi yönetim prensiplerini doğru bir şekilde uygulayarak hedeflerine ulaşmalarında rehberlik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu programla şirketlerin yönetim süreçleri konusunda farkındalıklarını geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Öney, "Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan ve bu katkı ile de ayrışan Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu hikayelerin birçok ulusal ve uluslararası şirkete de örnek olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.