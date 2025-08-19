AKDENİZ Üniversitesi Türkiye'nin En Büyük Güneş Enerji Santralini Kuruyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ), üniversiteler arasında Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçirdi. Üniversitenin enerji ihtiyacının yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji ile karşılanacağını belirten Rektör Özlenen Özkan, "Beş yıl önce bu hayalle yola çıktık, bugün 50 megavatlık büyük bir santral kuruyoruz. Bu proje devletin üzerinden büyük bir yük alacak" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurulacak santral, 50 megavat güce sahip olacak ve yılda 100 milyon kWh enerji üreterek üniversitenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2,6 milyar TL'lik yatırımla gerçekleştirilecek projede kamu kaynağı kullanılmayacak. Yatırımı özel sektör üstlenecek ve yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek. Elektrik giderlerinde yarı yarıya tasarruf sağlayacak proje ile her yıl 65 milyon kilogram karbon salımı önlenecek. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın temizlediği karbondioksite eşdeğer olacak.

'AKLIMA GELEN İLK ÇÖZÜM GÜNEŞ ENERJİSİ OLMUŞTU'

Projenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan çok önemli bir adım olduğunu söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Benim rektörlüğümün beşinci yılı bu. Göreve ilk başladığımda 70 bin öğrencimiz vardı. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız, hasta ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı büyük komplekste ciddi bir enerji tüketimi söz konusuydu. Antalya sıcak bir bölge, ayrıca o dönemde üniversitenin doğalgaz altyapısı da yoktu. Bu koşullarda enerji tüketimimiz çok yüksekti ve aklıma gelen ilk çözüm güneş enerjisi olmuştu" dedi.

'HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ'

Projenin adımlarının 5 yıl önce atıldığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "O dönemde yalnızca bir fikir olarak başlayan proje, bugün 50 megavatlık büyük bir santral haline geldi. En geç iki yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacak. Kolay bir süreç olmadı, altyapıyı kurmak ciddi bir emek gerektirdi. Özellikle yaz aylarında çok yüksek enerji tüketimi oluyordu, bu hem dünyaya zarar veriyor hem de kurumumuz için maddi anlamda büyük yük oluşturuyordu. Bugün geldiğimiz noktada beş yıl önceki hayalimin somutlaştığını görmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'DEVLETE YÜK OLMADAN, ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN'

Projeyi Kopuz Holding ile birlikte hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkan, "Kurumumuzun cebinden 1 kuruş çıkmadı, devlete de hiçbir yük getirmedik. Bu tamamen özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen çok değerli bir model. Bu santral, tarım yapılmayan dağlık bir alana kuruluyor. Böylece tarıma zarar vermeyecek, doğayı koruyacağız. Bunun yanında karbon salımını ciddi şekilde azaltacak ve su tüketimini de düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HASTANEYE 31 MİLYON TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ'

Üniversite hastanesinin elektrik tüketimine de dikkati çeken Özkan, "Sadece hastanemizin temmuz ayı elektrik faturası 31 milyon TL oldu. Üniversitemizin enerji ihtiyacının yüzde 50'si karşılanacak. 1 milyon metrekarelik yerleşkeden söz ediyoruz ve bu gerçekten çok büyük bir oran. Ayrıca 4 milyon ağacın temizlediği karbondioksit miktarını biz bu projeyle temiz enerji kullanarak bertaraf etmiş olacağız. Bu proje, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinden biri olacak. Öğrencilerimiz burada laboratuvar niteliğinde eğitim alabilecek. Yani sadece enerji tasarrufu değil, bilimsel anlamda da katkı sağlayacak bir proje oldu. Biz görevden ayrıldığımızda bile bu enerji kaynağı üniversitenin ihtiyacına katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANLIKLARIMIZ YANIMIZDA OLDU'

Projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Özkan, "GES projemizin gerçekleşmesinde en büyük destekçilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çevre konusundaki hassasiyetiyle bilinen eşi Emine Erdoğan oldu. Onların öncülüğüyle bakanlıklarımız da çok güçlü destek verdiler. Özellikle Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın katkıları bizim için çok değerliydi. Ülkemizin dört bir yanında, uygun alanlarda, doğaya zarar vermeden benzer projeler yapılırsa, bu hem çevreye hem de ekonomiye çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi. )

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,