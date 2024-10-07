Türkiye'nin En Büyük Mobilya Fuarı KUMSmall AVM'de Başlıyor
KUMSmall AVM'de 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek mobilya fuarında 4 binden fazla üretici ürünlerini sergileyecek. Fuarın açılışı yarın 14.30'da yapılacak.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM'de düzenlenecek olan mobilya fuarı yarın açılıyor.
KUMSmall AVM'de düzenlenecek olan mobilya fuarı yarın açılacak. 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak fuarda 4 binden fazla üreticinin ürünleri görücüye çıkacak. Fuarın açılışı yarın 14.30'da Erkilet Kapı girişindeki tören alanında yapılacak. Açılış töreni öncesi saat 12.30'dan itibaren ise tören alanında e ticaretin önemli firmalarının sunum ve panelleri olacak. - KAYSERİ