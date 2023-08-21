Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da yaklaşık 55 gün sürecek olan elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Türkiye'nin elma deposu Karaman'da 55 gün sürecek olan elma hasadı başladı

KARAMAN - Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da yaklaşık 55 gün sürecek olan elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı.

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayram, 15 milyona yakın ağaç sayısı ile Karaman'ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, "Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek. Türkiye'de Karaman, elma üretiminde liderlik konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl elmada yaklaşık 700 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"Yurt dışına elma ihracatı her yıl artıyor"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, elma ihracatında son yıllarda farklı pazarlar oluştuğunu ifade ederek, "Karaman'dan Cezayir, Hindistan, Rusya ve Irak'a elma ihracatımız var. Elma ihracatı ile Karaman oldukça ön plana çıktı. Son yıllar da elma ihracatının direk Karaman'dan yapılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttük. Şimdi ise ihracatımızı Karaman'dan direk olarak yapabiliyoruz. Bu da bize bazı avantajlar sağlıyor" diye konuştu.

Elmanın ekonomik olarak Karaman'a ayrı bir katkı sağladığını da anlatan Bayram, geçen yılki rakamlara baktığımız da tarım işçisine 300 milyon liraya yakın istihdam sağlanmış. Karaman'a çevre illerden elma toplamaya gelen yüzlerce işçi bulunuyor. Bu durum ise hem üreticiye kazandırıyor, hem de istihdam olarak Karaman ekonomisine ciddi bir katkı sağlamış oluyor. Bu yıl ise 500 milyon liraya yakın istihdama katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

"Elma hasadı başladı, dolandırıcılara dikkat"

Elma hasadının başlamasıyla birlikte üreticileri uyarmayı da ihmal etmeyen Bayram, "Elma hasadının başlamasıyla birlikte dolandırıcılar çok oluyor. Üreticimiz elmasını kazancıyla satabilecekleri tanıdıkları tüccarlara satsınlar. Yoksa dolandırıla bilirler. Hasat zamanı vur-kapçılar piyasada çok oluyor. Bu kişilere fırsat vermemelerini, alın terlerini kimseye kaptırmamaları konusunda şimdiden uyarıyoruz" diye konuştu.

Elma üreticisi Çağrı Yılmaz ise, bu yıl kurak geçmesine rağmen bahçemiz de yılın ilk elması olan Gala çeşidinin hasadına başladık ve ürün rekoltesinden şuan için gayet memnunuz" dedi.