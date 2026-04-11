Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük 986 bin 432 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 982 bin 152 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 11.00'de oldu. Elektrik üretiminde hidroelektrik santralleri ön planda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 4 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 75 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,5 ile akarsu santralleri ve yüzde 11,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 672 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

