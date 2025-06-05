Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı
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Dün Türkiye'de 856 bin 849 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 863 bin 705 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri en yüksek üretimi sağlarken, günlük bazda elektrik ihracatı 6 bin 557 megavatsaat, ithalat ise 13 bin 228 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 849 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 705 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 454 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 760 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 849 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 705 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 228 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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