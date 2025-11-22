Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu
Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 21 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 18.00'de gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri lider konumda.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 376 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 118 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.
Türkiye, dün 7 bin 266 megavatsaat elektrik ihracatı, 1334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.