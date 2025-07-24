Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 211 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 204 bin 972 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 394 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 924 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 211 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 204 bin 972 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.