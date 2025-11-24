Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Rakamlar Açıkladı

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 812 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi ve 802 bin 819 megavatsaat elektrik tüketildi. En yüksek tüketim 19.00'da gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 245 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 530 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 12,95 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 997 megavatsaat elektrik ihracatı, 826 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
