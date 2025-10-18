Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Dün Türkiye'de 911 bin 820 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 111 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 19.00'da gerçekleşirken, üretimde doğal gaz santralleri birinci sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 183 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 398 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 327 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 677 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
