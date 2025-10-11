Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 909 bin 678 megavatsaat, tüketimi ise 912 bin 204 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 12.00'de kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 678 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 204 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 758 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 947 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,8 ile doğal gaz ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 146 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
