Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de 903 bin 311 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 464 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 311 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 387 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 419 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 903 bin 311 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 464 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı, 819 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
ABD'de Starbucks çalışanlarının grevi ülke geneline yayılıyor

Grev tüm ülkeye yayılıyor, Komünist Başkan'dan tam destek
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

Erdoğan'ın da katıldığı zirvede sonuç bildirisi kabul edildi
Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Yok artık! Ne yaptın Barış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.