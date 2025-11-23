Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 311 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 387 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 419 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı, 819 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.