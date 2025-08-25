Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 988 bin 23 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 970 bin 771 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 52 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 292 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 966 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.