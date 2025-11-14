Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açılandı

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 170 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 329 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 565 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 1829 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.