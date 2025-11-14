Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açılandı

Güncelleme:
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 953 bin 664 megavatsaat, tüketim ise 948 bin 170 megavatsaat olarak belirlendi. Doğal gaz santralleri en yüksek paya sahipken, elektrik ihracatı 7 bin 314 megavatsaat, ithalat ise 1829 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 170 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 329 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 565 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 1829 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
