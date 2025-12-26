Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 975 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 825 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 939 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 975 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 108 megavatsaat elektrik ihracatı, 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.