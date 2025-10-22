Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 765 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 921 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 993 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 96 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 374 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.