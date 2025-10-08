Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 150 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 188 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 111 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile doğal gaz ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 40 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.