Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 915 bin 867 megavatsaat, tüketim ise 923 bin 138 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimdeki en büyük paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 635 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 665 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 118 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 391 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
