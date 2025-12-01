Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 967 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 718 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 684 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,5 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 457 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.