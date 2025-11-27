Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu
Dün Türkiye'de 972 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 118 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 18.00'de, en düşük ise 05.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde lider konumda.
Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 118 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 787 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 897 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.
Türkiye, dün 7 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.