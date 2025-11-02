Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Güncelleme:
Dün Türkiye'de toplam 848 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi ve 843 bin 288 megavatsaat elektrik tüketildi. En yüksek elektrik tüketimi 41 bin 135 megavatsaat ile akşam saatlerinde gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 135 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 278 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 59 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 295 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
