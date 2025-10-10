Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 628 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 577 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 6 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26 ile ithal kömür ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 443 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 631 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.