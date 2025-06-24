Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

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Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 393 megavatsaat elektrik üretimi yapılırken, 987 bin 388 megavatsaat tüketim gerçekleştirildi. İthal kömür santralleri, güneş santralleri ve doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 388 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 374 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 620 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 984 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 388 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 845 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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