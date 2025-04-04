Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra'nın katil zanlısı için yapılan yorumlar hayrete düşürdü

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 881 bin 404 megavatsaat, tüketim ise 876 bin 188 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri en fazla elektrik üreten kaynak oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 455 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 89 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.