Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 455 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 89 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.