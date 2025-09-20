Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Rapor

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 440 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 523 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 97 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.