Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Rapor

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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 909 bin 491 megavatsaat, tüketim ise 906 bin 930 megavatsaat olarak kaydedildi. Rüzgar santralleri en yüksek üretim oranına sahip.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 930 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 302 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 250 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 930 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 301 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 740 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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