Türkiye'de dün günlük 998 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 531 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde lider konumda yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 531 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 688 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 101 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 531 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 152 megavatsaat elektrik ihracatı, 168 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

