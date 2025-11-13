Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Gündemi

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 660 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 883 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 238 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,3 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 978 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 393 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.