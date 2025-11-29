Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Gündeme Geldi

Dün Türkiye'de günlük olarak 968 bin 94 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 443 megavatsaat oldu. Doğal gaz santralleri, elektrik üretiminde en büyük paya sahip.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 4 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 476 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 717 megavatsaat elektrik ihracatı, 881 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
