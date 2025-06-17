Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeyi Sağlayamadı

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Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 949 bin 848 megavatsaat, tüketim ise 953 bin 401 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri en yüksek üretim oranına sahipti.

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 848 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 401 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 813 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 605 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 848 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 401 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15 ile güneş santralleri ve yüzde 14,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 205 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 758 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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