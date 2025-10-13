Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Denge Bozuldu

Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 255 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 84 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 650 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,4 ile rüzgar enerjisi ve yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 221 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 50 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.