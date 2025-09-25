Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de toplam 962 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 335 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 20:00'de kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 952 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 766 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.