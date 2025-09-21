Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 176 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 677 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 871 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 744 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 268 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 770 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.