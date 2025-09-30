Türkiye'nin Elektrik Üretimi Temmuzda Yüzde 2,55 Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2025 temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,3'ü doğal gaz, yüzde 22,3'ü ithal kömür, yüzde 17,3'ü hidroelektrik, yüzde 10,8'i rüzgar ve yüzde 10,3'ü linyit santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artışla 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,18 artarak 27 milyon 235 bin 689 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 36,1'i sanayi, yüzde 27,7'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 25'i mesken tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 302 bin 749'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2 yükseliş görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6 artış yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,1 artarak 98 bin 372 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,7'sini doğal gaz, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 13,8'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.