Elektrik üretimi Aralık 2025'te yüzde 1,1 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 30 milyon 237 bin 672 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,7'si doğal gaz, yüzde 23,8'i ithal kömür, yüzde 13,2'si hidrolik, yüzde 12,3'ü linyit ve yüzde 10,3'ü rüzgar santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 30 milyon 237 bin 672 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,4 artarak 24 milyon 179 bin 340 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 44'ü sanayi, yüzde 25,8'i mesken ve yüzde 25,5'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,5, tarımsal faaliyetlerin payı ise yaklaşık yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 51 milyon 916 bin 422'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3,1, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yaklaşık yüzde 1,9 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 1,9 artarak 99 bin 219 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24'ünü barajlı hidrolik, yüzde 24'ünü doğal gaz, yüzde 14,7'sini rüzgar, yüzde 10,5'ini ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.