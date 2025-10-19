Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketimi Günlük Verileri

Dün Türkiye'de 868 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, 865 bin 308 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz santralleri, elektrik üretiminde en yüksek payı alırken, elektrik ihracatı 8 bin 431 megavatsaat, ithalat ise 5 bin 411 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 887 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 672 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 431 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 411 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi

