Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açılandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 384 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 27 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.