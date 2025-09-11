Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açılandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 20.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de gerçekleşti. Üretimin büyük kısmı doğal gaz santrallerinden sağlandı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 384 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 27 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.