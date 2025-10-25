Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 92 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 551 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 267 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 92 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 16,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 875 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 175 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.