Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 177 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 387 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 351 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 60 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 177 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 387 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 936 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.