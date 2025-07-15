Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 274 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 687 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 90 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.