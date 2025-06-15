Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

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Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 927 bin 314 megavatsaat, tüketimi ise 937 bin 997 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saati 22.00'de kaydedilirken, üretimde en büyük pay ithal kömür santrallerinin oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 997 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 367 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 658 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 927 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 997 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,7 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 642 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 332 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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