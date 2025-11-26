Haberler

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de elektrik üretimi 967 bin 518 megavatsaat, tüketimi ise 959 bin 537 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 18.00'de gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 967 bin 518 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 537 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 416 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 917 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 967 bin 518 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 537 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 10,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 310 megavatsaat elektrik ihracatı, 386 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
