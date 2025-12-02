Haberler

Türkiye'nin El Sanatları İhracatı Yüzde 8,2 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kültürel mal ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan el sanatı ürünleri, 2022'ye göre yüzde 8,2 artışla 9 milyar 735 milyon dolara yükseldi. El sanatları, toplam kültürel mal ihracatının yüzde 98,5'ini oluşturdu.

Türkiye'nin, kültürel mal ihracatının neredeyse tamamını oluşturan el sanatı ürünleri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 9 milyar 735 milyon dolara yükseldi.

Dokumacılıktan çiniye, ahşap işçiliğinden cam sanatına kadar Türk kültürünün izlerini taşıyan el sanatları ürünleri, dünya vitrinindeki yerini genişletti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, görsel sanatlar, mimarlık, tasarım ve el sanatları ürünleri gibi kalemlerden oluşan Türkiye'nin kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı, geçen yıl yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Kültürel mal ihracatı, 2024'te 2023'e göre yüzde 8,1 artarak, 9 milyar 132 milyon dolardan 9 milyar 876 milyon dolara yükseldi.

El sanatları kültürel mal ihracatının lokomotifi

Kültürel alanlara bakıldığında, en yüksek paya sahip el sanatları ürünlerinin ihracat toplamı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 8 milyar 996 milyon dolardan 9 milyar 735 milyon dolara çıktı. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı, yüzde 98,5 olarak kaydedildi.

El sanatlarını, 102 milyon 663 bin dolarla kitap ve basın, 16 milyon 968 bin dolarla görsel sanatlar ve 16 milyon 771 bin dolarla gösteri sanatları ihracatı takip etti. Anılan bu ürünler, söz konusu dönemde dünyanın dört bir yanına satıldı.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla kültürel alanlara göre mal ihracatı şöyle:

2024 İhracat (bin dolar)

Toplam9.876.466

Kültürel miras142

Kitap ve basın102.663

Görsel-işitsel ve multimedya3.411

Gösteri sanatları16.771

Görsel sanatlar16.968

Mimarlık1.219

El sanatları9.735.291

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.