Türkiye'nin Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,1 artarak 96,71 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,3 artışla 85,1 seviyesine yükseldi. Ancak reel kesim güven endeksi azaldı.
Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks mayısta 96,65 iken haziranda yüzde 0,1 artarak 96,71 oldu. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,4 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artışla 110,9 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 108,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalışla 86,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/yıllar
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|96,7
|102,3
|99,7
|99,6
|99,7
|Şubat
|96
|99,5
|99,3
|99,2
|99,2
|Mart
|99,5
|96,5
|99,1
|100,3
|100,8
|Nisan
|94,2
|95,8
|102,6
|99,2
|96,6
|Mayıs
|93
|98
|104,1
|98,3
|96,65
|Haziran
|98,7
|94,8
|101,5
|95,8
|96,71
|Temmuz
|101,7
|94,3
|99,6
|94,4
|Ağustos
|102,6
|94,9
|94,4
|93,1
|Eylül
|104,3
|95
|95,6
|95
|Ekim
|103,3
|97,9
|96,8
|98,1
|Kasım
|101,5
|97,6
|95,4
|97,2
|Aralık
|99,7
|98,4
|96,5
|98,9
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