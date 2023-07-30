Türkiye'nin dört limanı dünyanın en iyi 100 limanı arasında yer aldı

Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları, Lloyd's List tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi 100 Limanı' raporunda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu başarının Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda rekabetçi olduğunu gösterdiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının dünyanın en eski ve prestijli yayım organı 'Lloyd's List' tarafından ilk 100 liman arasında gösterilmesiyle ilgili, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lloyd's List tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi 100 Limanı' raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk 100 arasına girdi. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ liman başkanlığı idari sınırları içinde bulunan konteyner elleçleyen liman işletmeleri, elleçleme sayılarına göre yapılan değerlendirmede; 2022 yılında dünyanın en iyi limanları arasında yer aldı. Ambarlı limanı 74'üncü sırada, Kocaeli limanı 89'uncu sırada, Mersin limanı 92'nci sırada ve Tekirdağ limanı ise 100'üncü sıradan listeye giriş yaptı.