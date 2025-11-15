Haberler

Türkiye'nin Dondurulmuş Gıda Potansiyeli ve İhracat Başarısı

Dondurulmuş gıda sektöründe önemli bir konumda olan Türkiye, özellikle dondurulmuş kiraz ve biber ihracatı ile dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenmeye yönelik artan talep, Türkiye'nin organik dondurulmuş gıdalarla ihracat potansiyelini artırıyor.

Dondurulmuş gıdada büyük bir potansiyele sahip Türkiye, yurt dışında birçok sektöre ham madde sağlıyor.

Dondurulmuş Gıda Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım, özellikle gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenmeye daha çok önem verilmeye başlandığını belirterek, bu konuda da katkısız, ilaçsız doğal gıda ürünlerinin ön plana çıktığını anlattı.

Yıldırım, taze ve sebzelerin hasat edildikten sonra fazla bekletilmeden yıkanıp dondurulduğunu dile getirerek, "Tazeyken ne kadar doğal ve katkısız ise dondurulduktan sonra da aynı özelliklerde" dedi.

Dünyada dondurulmuş gıda tüketiminde ABD'nin önde geldiğini ve kişi başına tüketimin 70 kilogram olduğunu vurgulayan Yıldırım, Avrupa'da bu miktarın 40 kilogram, Türkiye'de ise 7 kilogram olduğunu aktardı.

Bu yüzden hem Türkiye'de ciddi bir potansiyel bulunduğunu hem de yurt dışındaki tüketime bağlı olarak ihracat anlamında önlerinin açık olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye yıllarca dondurulmuş biber ihraç etti. Dondurulmuş kirazda da dünya lideriyiz. Taze kiraz ihracatımız bu yıl yaşanan zirai don olayını saymazsak ortalama 80 bin tonun üzerinde. Dünyada taze kiraz ihracatında hep ilk 3'te yer aldı. Avrupa'da zaten lideriz. Dondurulmuş kirazda da ilk sıradayız. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi gibi üretim yerlerinde ürünler toplanıyor çekirdekleri çıkartılıyor ve organik olarak donduruluyor."

Dondurulmuş kirazın önemli bölümünün ABD'ye ihraç edildiğini aktaran Yıldırım, "Yıllık 12-15 bin ton ihracatımız var. Organik tarafında ciddi avantajımız bulunuyor. Katma değerli ürünler üretiyorsunuz, satıyorsunuz ve döviz sağlıyorsunuz. Çiftçi memnun oluyor ihracatçı da mutlu." dedi.

Kirazın hasat döneminde toplanmasıyla sürecin bitmediğini dile getiren Yıldırım, "Tüketimi 12 ay sürüyor. ABD'de ve Avrupa ülkelerinde pastacılık sanayisinde, kokteyllerde, meyveli yoğurtlarda kullanılıyor. ve bunun önemli bölümü Türk çiftçisinin ürettiği, Türk firmalarınca dondurulan organik ürünler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
