Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Eylül'de Yüzde 6,7 Arttı

Türkiye'nin eylülde doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 3 milyar 605 milyon metreküpe ulaştı. İthalatın en büyük kısmı Rusya'dan gerçekleşirken, toplam doğal gaz tüketimi de yıllık bazda yüzde 6,3 artış gösterdi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 3 milyar 605 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre ithalatın 3 milyar 212 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 447 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 958 milyon metreküple Azerbaycan, 807 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 296 milyon metreküp, ABD'den ise 95 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 2,1 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 artarak yaklaşık 3 milyar 108 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 7,1 artışla 1 milyar 102 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 11,2 artarak 1 milyar 144 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 2,1 artarak 307 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 5 milyar 312 milyon metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 974 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 337 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
